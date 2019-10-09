رزاق فرحان يقترب من قيادة أربيل

2019/10/09 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقترب المدرب الشاب رزاق فرحان، من قيادة أربيل، خلفًا لأكرم سلمان، الذي استقال من منصبه.

وقال مصدر مقرب من إدارة النادي في تصريح صحفي ان "الإدارة فتحت قنوات الاتصال مع رزاق، لقيادة الفريق، بعد استقالة أكرم سلمان، ومساعده حيدر محمود، بعد مضي 3 جولات من الدوري الممتاز".وأضاف "الإدارة استغلت فرصة توقف الدوري؛ للتعاقد مع مدرب جديد كي يتعرف على اللاعبين والبدء بالعمل في وقت يسمح له تطبيق أفكاره التدريبية".وأشار "رزاق فرحان من المدربين الذين حققوا نتائج مميزة في الموسم الماضي مع الديوانية، وانتشله من الهبوط وأثبت قدراته كمدرب، وبالتالي التعاقد معه يعد خيارًا جيدًا".يذكر أن المفاوضات وصلت لمراحل متطورة، وقد يتم التعاقد بشكل رسمي مع المدرب خلال اليومين المقبلين.انتهى

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