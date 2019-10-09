عبد الزهرة يحدد المطلوب من المنتخب أمام هونغ كونغ وكمبوديا

2019/10/09 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعرب لاعب المنتخب الوطني علاء عبد الزهرة عن سعادته بالعودة لتمثيل المنتخب واصفا المهمة بالواجب الوطني، وأكد ضرورة تقديم كل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير العراقية.

وقال عبد الزهرة في تصريح صحفي إن الاستعدادات جارية على قدم وساق لمباراة يوم غد الخميس أمام هونج كونج.وأوضح: "فريقنا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء المهم الذي يعد الأول في الملاعب العراقية بعد رفع الحظر كونه ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم (2022) وأمم آسيا (2023).وأضاف: "نحن عازمون على خطف نقاط المباراة، وسنصب جل تركيزنا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير العراقية"، لافتا إلى أن المنتخب مطالب بجمع 6 نقاط من المباراتين المقبلتين أمام منتخبي هونج كونج وكمبوديا للحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للتصفيات النهائية.يشار إلى أن علاء عبد الزهرة خرج من حسابات الجهاز الفني للمنتخب في وقت سابق، رغم تتويجه بلقب هداف الدوري العراقي، في الموسم الماضي.انتهى

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