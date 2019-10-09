رؤساء مجالس المحافظات يناقشون اليوم ببغداد قرار تجميدهم

2019/10/09 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قار كشف مصدر سياسي مطلع، الاربعاء، عن اجتماع لرؤساء مجالس المحافظات في بعداد، لمناقشة قرار تجميد مجالس المحافظات من قبل البرلمان.وقال المصدر، لـ”كلكامش” بأن “رؤساء مجالس المحافظات قد اتفقوا مساء أمس على عقد اجتماع طارئ لهم في محافظة بغداد وبحضور رؤساء مجالس المحافظات، لمناقشة تداعيات قرار تجميدهم الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الثلاثاء”.وأوضح المصدر، من داخل مجلس محافظة ذي قار، بأنه “من المؤمل أن يكون هناك ضغط وقرار سيتخذه المجتمعون في بغداد يتعلق بمصير مجالس المحافظات”.وكان البرلمان العراقي، قد صوت أمس الثلاثاء على تجميد مجالس المحافظات لحين الانتخابات المحلية المقررة في مطلع نيسان المقبل.

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