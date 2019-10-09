النفط يواصل الانخفاض لليوم الثالث وسط توترات

2019/10/09 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نزلت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي يوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع، مما يزيد الضبابية حيال النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

ومما كبح الأسعار أيضا، بيانات أمريكية لقطاع النفط تظهر ارتفاعا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 58.12 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 52.51 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن يومي الخميس والجمعة في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء نزاع تجاري طال أمده وتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

لكن التوترات بين البلدين زادت هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، فيما تصاعد الخلاف على خلفية تعليقات من أحد كبار مسؤولي رابطة دوري السلة الأمريكي تدعم الاحتجاجات في هونج كونج.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 422 مليون.



وكان محللون قد توقعوا زيادة 1.4 مليون برميل بحسب ما أظهر استطلاع لرويترز.

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