النزاهة النيابية تناقش دمج قانوني الكسب غير المشروع واسترداد الاموال

2019/10/09 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل “كلكامش برس “في مجلس النواب ، ان لجنة النزاهة النيابية عقدت اجتماعا “مغلقا”لمناقشة التعديلات الخاصة باسترداد الاموال العراقية .

واضاف نقلا عن مصدر نيابي ان اللجنة ناقشت ايضا التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة ودمج قانوني الكسب غير المشروع .

وتعكف لجان نيابية واخرى في مجلس الوزراء على الاسراع باجراء اصلاحات بعد وعود قدمتها الرئاسات الثلاث الى المتظاهرين في بغداد والمحافظات .

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