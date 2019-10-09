2019/10/09 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، ان خدمة الانترنت ستعمل في العراق فقط من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة مساءً لتيسير عمل الدوائر الحكومية خلال الدوام الرسمي.وقالت الوزارة، في بيان تلقته “خطوة برس”، ان “الأنترنت سيعمل في العراق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً يوميا، في أيام الدوام الرسمي لتيسير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات: الانترنت سيعمل من الثامنة صباحا ولغاية الثالثة مساء وكالة خطوة برس.

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