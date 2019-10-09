صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية ويتضمن تعليمات قانون تشغيل الخريجين الاوائل

2019/10/09 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4557) والذي تضمن تعليمات تنفيذ احكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل.

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