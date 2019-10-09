الصحة تعلن القبض على منتحل صفة طبيب في حي الجامعة ببغداد

2019/10/09 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن القاء القبض على منتحل صفة طبيب في حي الجامعة ببغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فريقاً مشتركاً من دائرة التفتيش / قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة اغلق مركزا للتجميل غير مجاز في منطقة حي الجامعة في بغداد".

واضافت ان "المركز المذكور يحتوي على صالة لعمليات شفط الشحوم وجرى خلال العملية القاء القبض على شخص ينتحل صفحة طبيب يعمل في المركز وفق اوامر قضائية والتحفظ على الموجودات".

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