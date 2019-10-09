الرئيس صالح يجدد الدعوة لتعديل وزاري جوهري

2019/10/09 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

جدد الرئيس برهم صالح صباح اليوم الأربعاء، الدعوة إلى إجراء تعديل وزاري واسع وجوهري.

ونقل بيان رئاسي عن صالح ان “هناك ضرورة إلى إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة”.

وتابع: “ينبغي أن يحقق التعديل الوزاري طفرة نوعية في عمل الحكومة، لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأكد صالح أن العراقيين عازمون على المضي قدما في مشروع بناء الدولة، مضيفا أنه “من واجبنا إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة”.

وجاءت تصريحات صالح خلال استقباله، عددا من شيوخ العشائر والوجهاء.

وقال الرئيس العراقي لهم: “التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة أن يكون سلميا، وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية، أو التجاوز على الممتلكات العامة”.

وأوضح أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين، والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون، ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.

وواصلت السلطات العراقية حجب مواقع التواصل الاجتماعي، في جميع المحافظات العراقية، باستثناء مناطق كردستان العراق بعد عودة جزئية لخدمة الإنترنت.

ومع عودة الإنترنت استمر حجب مواقع التواصل الرئيسية المستخدمة في العراق، وأبرزها فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتليغرام، وواتساب.

وكانت منظمة العفو الدولية، دعت السلطات العراقية إلى “إنهاء الحظر غير القانوني، على الوصول إلى الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي”.

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