إقتصادي: يجب إلغاء تعدد الرواتب وتقليل الامتيازات الكبيرة للبرلمانيين والوزراء والدرجات العليا

2019/10/09 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي إلى تقليل الامتيازات الكبيرة التي تحصل عليها بعض الشرائح كالبرلمانيين والوزراء .

وقال علي في تصريح صحافي إن “الاصلاح يمر عبر سلسلة الشعور بالمواطنة من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية واعادة توزيع خارطة الثروات بشكل عادل من خلال الغاء تعددية الرواتب لشرائح معينة دون سواها والمبالغة بالنفقات الخاصة بالدرجات العليا من حمايات وسيارات وعلاج خارج البلاد ومبالغ ايفاد كبيرة تشعر الشرائح الدنيا بالتمايز الاقتصادي والاجتماعي”.

ودعا الى” اجراءات مدروسة من الحكومة لتقليل التمايز بين فئات المجتمع العراقي لاشعار المواطن بالانتماء وتضييق الشعور بالغبن والتمايز”

واردف بالقول إن “حزمة الاصلاحات ستظل ناقصة دون قرارات ثورية تنهي نهب المال العام من الامتيازات غير المبررة تحت عناوين شتى”.

“ساحات التحرير”

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