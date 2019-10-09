لحظة انفجار باب زجاجي في وجه امرأة – فيديو

2019/10/09 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثق مقطع فيديو لقطات مروعة وصادمة للحظة سقوط باب زجاجي كانت تحاول امرأة فتحه قبل ينفجر بوجهها ويتناثر لقطع صغيرة.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، وتم تصويره في الصين، المرأة وهي تدفع باب أحد المتاجر وتدخل خلف متسوق آخر استخدم الباب قبل ثوان قليلة، وفجأة تعطلت مفصلاته وكاد أن يسقط عليها، ولكن حاولت الأخيرة إنقاذ الموقف حيث هرع عليه عدد من المارة لدفع الباب.

ولكن انفجر الباب الزجاجي في وجه المرأة التي تدعى السيدة تشن، وفر الجميع هاربا من المكان.



بينما ركضت الأخيرة محاولة حماية نفسها.

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