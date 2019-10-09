سمير الأمير - هشام السلامونى - جدل الفعل والانفعال

2019/10/09 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_الأمير مضت سبع سنوات على رحيل الدكتور هشام السلامونى ، لكنه يظل حاضرا فى ذاكرة المثقفين والأدباء من أصدقائه ومحبى إبداعه، ولا أعتقد أن الذاكرة الوطنية ستغفل أبدا عن أمثاله من المبدعين والمفكرين المدافعين عن هويتنا وثقافتنا ، كان هشام السلامونى رحمة الله عليه كاتبا عظيما مارس كل فنون الكتابة فقد كان شاعرا ومسرحيا وكاتب سيناريوهات للسينما وكان مجيدا فى كل تلك الأشكال الإبداعية ويرجع ذلك بقدر كبير لأ......

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