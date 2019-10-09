امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - في اتجاه الكفاح المسلح - 1

2019/10/09 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين إذا كان هجوم العدو قد قلص قواعدنا، فإنه قد صلبها أيضا.بعد فترة من الزمان، في كثير من المناطق، استأنفت الحركة حيويتها وسارت في اتجاه الكفاح المسلح.أعطت اللجنة الإقليمية لكاوـ باك ـ لانغ التوجيهات للأنوية السرية من أجل أن "تتعسكر"، يعني أن تجهز نفسها لحمل السلاح والذخيرة، وتكثيف التدريب العسكري، على الأنشطة العسكرية أن تكون موازية للأنشطة السياسية.وعلى الأنوية السرية إعداد نفسها للتعايش مع "حالة ......

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