كاظم حبيب - الواقع الجاري ومقترحات رئيس الجمهورية العراقية!

2019/10/09 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب القى رئيس الجمهورية العراقية خطاباً موجهاً إلى الشعب العراقي مقدماً ثماني مقترحات لمعالجة الأزمات المتلاحقة والمتفاقمة والانتفاضة الشعبية الجارية في البلاد.ولم يرد ضمن هذه المقترحات الموقف من الطائفية السياسية والمحاصصة المذلة بين القوى والأحزاب الإسلامية والقومية على أساس ديني ومذهبي وأثني.وهو أساس البلاء في العراق.كما أنه نفى أن تكون الدولة ومؤسساتها قد أصدرت قرارات باستخدام العنف ضد المتظاهر......

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