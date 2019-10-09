الصحة توضح بشأن الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم لمعاهدها

2019/10/09 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، تمديد فتح الاستمارة الالكترونية والخاصة بالتقديم للقبول في معاهد الصحة.

وقالت الصحة في بيان، إنه "تم تمديد فتح الاستمارة الالكترونية والخاصة بالتقديم للقبول في معاهد الصحة العالية التابعة لوزارتنا لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من رجوع خدمة الانترنيت".

وأضافت أن "ذلك لتوقف الانترنيت للأيام (الخميس والجمعة والسبت)".

للاطلاع على الاستمارة

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بغداد اليوم - ديالى

كشفت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، مضمون ما أسمته بـ "الخارطة السوداء".

وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى حقي الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى فقدت ما يزيد ع

بغداد اليوم- بغداد

اغلق فريق مشترك من دائرة التفتيش/ قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، في وزارة الصحة، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019) مركزاً للتجميل غير مجاز في منطقة حي الجامعة، غربي بغداد.

وذكر بيان للصحة، تلقته

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، استئناف العمل في المستشفى الاسترالي جنوب بعقوبة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المستشفى الاسترالي في منطقة التحرير جنوبي بعقوبة بسعة اكثر من 400 سرير ا

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