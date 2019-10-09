المالية تأمر بإعادة أكثر من /100/ ألف من المفسوخين عقودهم للدفاع

2019/10/09 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق أصدر وزير المالية العراقية #فؤاد_حسين أمراً وزارياً يقضي بإعادة أكثر من /100/ ألف منتسبٍ من المفسوخة عقودهم إلى وزارة الدفاع.الأمر الوزاري جاء خلال بيانٍ تابعه الحل […]

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