نادين نسيب نجيم تتعرض للتنمر وترد بقسوة.. إليكم ما يحصل

2019/10/09 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتعرض النجمة نادين نسيب نجيم منذ فترة للتنمر والتعليقات القاسية من قبل بعض المتطفلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغيير شكلها وطلاقها وايضاً أدوارها التمثيلة، ما اضطرها الى الرد.

ردت النجمة اللبنانية بطريقتها الخاصة على كل المتنمرين والحملة غير المبررة التي يشنها البعض عليها، بعد انفصالها عن زوجها ونجاحها في مسلسل “خمسة ونص” في شهر رمضان الماضي.



واكدت على عدم الاستسلام والمضي بقوة الى المزيد من التقدم والنجاح.

ونشرت نادين عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام منشور كتب فيه “أثق بنفسي وأسلوبي واخلاقي ولا يهمني إذا ظهر ظلي للناس مائلاً، فالكل يرى الناس بعين طبعه”.

وكانت نادبن تعرضت لحملة من الانتقادات على “نمطية” ادوارها وعدم التجديد بسبب ضعفها في الامثيل وعدم قدرتها على اداء الادوار المركبة، لافتين الى ان شكلها هو الممر الاول لتمثيلها وليس موهبتها.



ويأتي هذا التنمر في وقت تحضيرها لمسلسل جديد، سيكون مع النجم السوري قصي خولي للعام الثاني على التوالي، وسيروي حكاية عصابات وسيكون في عمل بوليسي مشوق.

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