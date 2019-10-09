“بالفديو”.. العشرات من منتسبي الحشد الشعبي يقطعون طريق الجادرية في بغداد للمطالبة بصرف رواتبهم

2019/10/09 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شارك العشرات من منتسبي هيئة الحشد الشعبي بتظاهرة احتجاجية في منطقة الجادرية ببغداد.واقدم عشرات المحتجين على قطع الطريق المؤدي الى جامعة بغداد في الجادرية، كما رددوا شعارات طالبوا من خلالها بصرف رواتبهم المتأخرة اسوة بنظرائهم في الدفاع والداخلية.وتأتي هذه التظاهرات التي ينظمها منتسبون بالحشد بالتزامن مع التظاهرات الاحتجاجية الاخرى التي […]

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