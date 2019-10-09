بالصورة – رسالة مؤثرة من هنا الزاهد وتفاصيل كثيرة عن حياتها مع طلعت زكريا

2019/10/09 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد عبر حسابها على “إنستغرام” رسالة رثاء مؤثرة بعد إعلان وفاة الفنان طلعت زكريا.

وكتبت: “دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين.



أنا فتحة الصورة دي من بدري وعايزة أقولك إنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله انت ربيت 3 بنات و كأنك أبوهم وأكتر”.

وأضافت: “أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك.



عمري مقولت أصلاً تقريباً بابا غير ليك.



كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما.



فكرة أول بيض أومليت وقولتلي اعملي مطعم “بالهنا و الشفاه” واديتني 100 جنيه عشان تشجعني اطبخ”.

وتابعت: “كنت دايماً تقولي انت هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني.كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيط اليوم ده.



أنا عمري محسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني.



أنا مش مصدقة إني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي.نفسي ترجع وأقولك قد إيه احنا بنحبك كلنا وأقولك إنك أعظم ممثل.



أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف إني بحبك أوي كده.



هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي.



أرجو الدعاء”.

وأشعلت بذلك التطبيق حيث حققت في ساعات قليلة جداً أكثر من 336 ألف إعجاب.



وبدوره نشر زوجها الفنان أحمد فهمي صورة للممثل الراحل مع التعليق: “ربنا يرحمك ويحسن إليك يا عم طلعت”.

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