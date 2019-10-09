2019/10/09 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يحذر من انتعاش العصابات الارهابية وتحرك خلاياها النائمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يحذر من انتعاش العصابات الارهابية وتحرك خلاياها النائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).