العيادات الطبية الشعبية تعلن مباشرة اللجان الطبية في الحسينية والتاجيات باستقبال المراجعين للفحص

2019/10/09 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية، اليوم الأربعاء، مباشرة اللجان الطبية المسائية في موقع مرور الحسينة وموقع مرور التاجيات باستقبال المراجعين الراغبين بالحصول على إجازات السوق.

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