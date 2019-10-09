التعليم تعلن نتائج القبولات المركزية لطلبة السنوات السابقة (إعادة الترشيح)

2019/10/09 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عن نتائج القبولات المركزية لطلبة السنوات السابقة( إعادة الترشيح).

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه "الغد برس"، انه "لمعرفة نتائج القبولات المركزية لطلبة السنوات السابقة (إعادة الترشيح) يمكنك الاطلاع عليها من خلال الرابط أدناه بعد كتابة الرقم الامتحاني

https://university.dirasat-gate.org/

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