صدور عدد جديد من جريدة الوقائع ويتضمن تنفيذ احكام قانون تشغيل الخريجين الأوائل

2019/10/09 | 14:22

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بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4557) والذي تضمن تعديلات ومراسيم اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية .

وقال مدير عام الدائرة كامل امين هاشم في بيان، ان" العدد تضمن صدور تعليمات رقم (1) لسنة 2019 تنفيذ احكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (67) لسنة 2017 والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (316) لسنة 2019 ، وتعليمات رقم (5) لسنة2019 تسهيل الاجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

واضاف المدير العام، ان" العدد تضمن ايضا صدور قرار كمركي رقم (5) لسنة 2019 ، بالاضافة الى صدور بيانات رقم (37) و (39) لسنة 2019 صادرة عن وزارة العدل.

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، تمديد فتح الاستمارة الالكترونية والخاصة بالتقديم للقبول في معاهد الصحة.

وقالت الصحة في بيان، إنه "تم تمديد فتح الاستمارة الالكترونية والخاصة بالتقديم للقبول في معاهد الصحة العالية التاب

بغداد اليوم - ديالى

كشفت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، مضمون ما أسمته بـ "الخارطة السوداء".

وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى حقي الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى فقدت ما يزيد ع

بغداد اليوم- بغداد

اغلق فريق مشترك من دائرة التفتيش/ قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، في وزارة الصحة، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019) مركزاً للتجميل غير مجاز في منطقة حي الجامعة، غربي بغداد.

وذكر بيان للصحة، تلقته

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