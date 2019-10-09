بيان منسوب لتنسيقية التظاهرات باستمرار الإحتجاجات حتى النصر على الظلم والفساد

2019/10/09 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةإتهمت اللجان التنسيقية الحكومة وفصائل مسلحة بقمع الأحتجاجات وقتل المتظاهرين السلميين في المحافظات التي شهدت تظاهرات شعبية خلال الأيام الماضية، وحملت الحكومة مسؤولية قتل وإتهام المتظاهرين بالتآمر على العراق.

ونقلت وسائل اعلام عربية بيان قالت انه للجان التنسيقية لمظاهرات “العراق ينتصر”: ان ماقامت به الحكومة من قتل وإراقة لدماء الالاف من الشباب العُزل الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم قمع صريح للشعب .

وأضاف البيان أن الحكومة لم تتوقف عند هذا الحد، فخرجت اصوات تكيل الاتهامات للمتظاهرين بالانخراط في التآمر على العراق، من أجل تشويه هذا الوعي الشعبي .

وأكدت اللجان التنسيقية في بيانها أن المظاهرات تبقى سلمية مثلما بدأت ولن تتوقف حتى تحقيق النصر على الظلم والفساد، وان زيارة محرم ستكون انطلاقة أخرى للخلاص من الظلم والفقر والقمع.



بحسب البيان الذي لم يتم التاكد من الجهة التي قامت بنشره.

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