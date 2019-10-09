العمل تحدد آخر موعد للتسجيل على منحة الطوارئ

2019/10/09 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، آخر موعد لتسجيل الراغبين بحصول منحة الطوارئ.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "آخر موعد لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على منحة الطوارئ وتسجيل بياناتهم سيكون اليوم الأربعاء".ولفتت الى انه "وبعد هذا الموعد يكون التقديم عبر استمارة الكترونية معدة لهذا الغرض تنشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة".انتهى

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