2019/10/09 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاربعاء، دورة "قياس المخاطر المالية والتعثر المصرفي وفقا لتحليل القوائم المالية" بمشاركة عدد من المصارف الحكومية والخاصة والبنك المركزي.

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي، خلال كلمته في ختام الدورة وحضرتها "الاقتصاد نيوز" ، ان " المشاركين اطلعوا على التعريف بالمهارات والأدوات اللازمة للقيام بتحليل المعلومات المالية للمصرف وتقييم أوضاعها المالية لمساعدة الإدارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة في اتخاذ القرارات ".

واضاف الهاشمي، ان " البرنامج التدريبي تمكن من إظهار مهارات المشاركين في استخدام النسب والتحليل المالي وتفسير الوضع المالي للشركة فضلاً عن فهم عملية تقييم المصرف وتحليلها مالياً ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة المصارف الخاصة تختتم دورة «قياس المخاطر المالية والتعثر المصرفي») نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة المصارف الخاصة تختتم دورة «قياس المخاطر المالية والتعثر المصرفي») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).