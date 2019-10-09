2019/10/09 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مدينة هاله شرق البلاد، فيما يجري البحث عن مشتبه به.ونشر حساب الشرطة الأمانية تغريدة على “تويتر” أكد فيها نشر عدد من رجال الشرطة في المدينة، مضيفا أنه “وفقا للمعلومات الولية يوجد قتلى، ونحن نجري عمليات بحث مستعجلة، فيما يوجد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار في مدينة هاله الألمانية وكالة خطوة برس.

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