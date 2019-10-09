رؤساء مجالس المحافظات يرفضون قرار تجميدهم ويُحذّرون من فجوةٍ مالية

2019/10/09 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق رفض رؤساء مجالس المحافظات العراقية، في اجتماعٍ لهم، اليوم الأربعاء، في العاصمة #بغداد قرار تجميدهم، معتبرين ذلك القرار، «ثغرةً لتشتيت الجهود الخدمية».وحذّر رؤساء المجالس، خلال اجتماعهم، […]

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