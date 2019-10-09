تسجيل زيادة بعدد الفنادق ومجمعات الايواء في العراق

2019/10/09 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء، زيادة بعدد الفنادق ومجمعات الايواء في العراق الى 1666 مرفقا لعام 2018.

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