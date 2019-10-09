2019/10/09 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ديمبلي

يغيب الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، بشكل رسمي عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد المقرر لها يوم 26 أكتوبر/ تشرين أول بالليجا.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن رابطة الليجا قررت إيقاف ديمبلي لمدة مباراتين، بعد واقعة طرده في مباراة إشبيلية.

وكان ديمبلي توجه إلى الحكم ماتيو لاهوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، وقال له “أنت سيئ جدًا”.

ويغيب بذلك ديمبلي عن مباراتي برشلونة أمام آيبار في الجولة التاسعة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميًا.. برشلونة يفقد ديمبلي في الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميًا.. برشلونة يفقد ديمبلي في الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).