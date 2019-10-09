صحة البصرة تنفذ حملات لمتابعة المطاعم والمحال ومخازن المواد الغذائية

2019/10/09 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاربعاء، عن تنفيذ حملات تحري ومتابعة المطاعم والمحال ومخازن المواد الغذائية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان " فرق الرقابة الصحية في قطاعات الرعاية الأولية مستمرة برصد ومتابعة المحال التجارية والأسواق حيث قامت فرق الرقابة الصحية في القطاع الأول برفقة مدير الشعبة بتنفيذ جولات صباحية شملت مخازن المواد الغذائية ومراكز التسوق والمطاعم في منطقة البصرة القديمة والخليلية والعشار منطقة الداكير وشارع الوفود".

واضافت انه "تم زيارة مطبخ السجن المركزي ودور لحضانة الأطفال في التحسينية وبعض محال التسوق والمطاعم في حي عمان وتم غلق عدد من المحال والمطاعم المخالفة للشروط الصحية وعدم حصولها على الإجازات الصحية, فيما نفذت فرق الرقابة الصحية الأولية في قطاع الزبير زيارة للمطاعم والمقاهي العامة ومحلات بيع السكائر والاركيلة والتحري عن المواد الممنوعة وتبليغ أصحابها بعدم التعامل بها".

واشارت الدائرة الى ان "فرق الرقابة الصحية في قطاع ابي الخصيب نفذت جولات تحري ومتابعة معامل ومخازن المواد الغذائية في منطقة البهادرية وبلد السيد للوقوف على صلاحية المواد الغذائية والتأكد من الالتزام بالشروط الصحية".

من جانب أخر، نفذت فرق الرقابة الصحية قي قطاع القرنة والدير حملات تحري وتفتيش محال بيع المواد الغذائية واللحوم المعلبة لمتابعة صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري واتخاذ الإجراءات الأزمة بحق المخالفين .

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