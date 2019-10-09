الرئاسة التركية: أردوغان اتصل ببوتين

2019/10/09 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت تركيا أن تركيا ستبلغ كل البلدان ذات الصلة بعملياتها شمال شرقي سوريا بما في ذلك الحكومة السورية.

من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية السورية بشدة عزم تركيا تنفيذ عملية عسكرية داخل أراضي سوريا، واعتبرت أن ذلك سيفقد أنقرة دور الضامن في عملية أستانا ويوجه ضربة قاصمة للعملية السياسية برمتها.

وكانت تركيا أعلنت استكمال استعداداتها لشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى الحدود.

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