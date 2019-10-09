نائب: الحكومة ستوزع قروضاً مالية دون فوائد وتتوجه لبناء 100 الف وحدة سكنية

2019/10/09 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغدادأعلن عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، اليوم الاربعاء، اتفاق الحكومة مع مدراء المصارف لتوزيع قروض ميسرة على مواطنين بدون فوائد، وذلك بعد توزيع قطع الاراضي على الشرائح المستحقة. وقال حنين قدو، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الخدمات النيابية، وخلال اجتماعها مع مدراء المصارف، اتفقت على توزيع القروض الميسرة للمواطنين بدون فوائد، بعد مباشرة الحكومة بتوزيع قطع الاراضي".وأضاف قدو، أن "4 تريليون و200 مليار خصصت لبناء 100 الف وحدة سكنية، ستوزع على الفقراء قبل رفع التجاوزات". وتابع، أن "اللجنة المالية استحصلت موافقة مجلس الاقتصاد الوزاري، لاستثناء المحافظين والوزراء ورؤساء الهيئات في توجيه الدعوات المباشرة للشركات الرصينة لاقامة المشاريع".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة النزاهة عن مجمل إجراءاتها التحقيقية بصدد المحافظة على العقارات العائدة ملكيتها للدولة في محافظة النجف، منوهة إلى تمكنها من منع استغلال العقارات المملوكة لعددٍ من مؤسسات الدولة التي قاربت قيمتها (127) مليار دينار.

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بغداد اليوم - ديالى

قالت عضو مجلس ديالى، نجاة الطائي، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، إن قرار مجلس النواب القاضي بتجميد مجالس المحافظات، سيقودنا للفوضى.

وذكرت الطائي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "قرار مجلس النواب تجميد مجالس المحافظات، غير صحيح

بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير القانوني امير الدعمي، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، إن جميع التوصيات التي أرسلها مجلس النواب إلى الحكومة غير قانونية والحكومة غير ملزمة بتطبيقها.

وقال الدعمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التوصيات التي صوت عل

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