البطريركية الكلدانية:العنف العبثي لايخدم الوطن ونصلي لاستقرار العراق  

2019/10/09 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

دعت البطريركية الكلدانية في العراق والعالم للصلاة من اجل استقرار العراق.

وقالت البطريركية التي يرأسها الكردينال لويس روفائيل ساكو في بيان: ان ” المشهد العراقي الحالي لا يزال ضبابياً ومقلقاً ” ، داعية كنائسها في العراق والعالم، الى رفع الصلاة من أجل إستقرار العراق ونهضته، وعن أرواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية وشفاء الجرحى.

وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية، وان يتحدوا ويتكاتفوا لتجنب انزلاق البلاد في منحدر مجهول، والاسراع في معالجة الاوضاع ، لاسيما الفساد والبطالة وتردّي الخدمات، واصلاح العملية السياسية.

واكدت البطرياركية ان ” العنف عبثي، لا يخدم الوطن، ولا الصاق التهم يحل المشاكل، بل اعتماد العقلانية وضبط النفس والحوار الحضاري الصادق تبلور رؤيةً واضحةً لمشروع وطني سليم، يخرج البلاد من الازمات “.

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