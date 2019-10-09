سمير الأمير - العامية المصرية بين الانفعال والافتعال قراءة فى أشعار محمد عطوه وطارق مايز وهيثم منتصر وطاهر البرنبالى

2019/10/09 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_الأمير لعلنا نشهد تكاثرا مثيرا للشفقة فى عدد من يكتبون الشعر بالعامية المصرية فى هذا الزمن الذى خاصم فيه الجمهور معظم أشكال الفن والأدب التى تفرض على المتلقى أن يتفاعل معها تأملا أو تخيلا ، و ربما انصرف معظم الناس عن عادة القراءة بشكل عام واقتصرت ندوات الشعر فى غالب الأمر على الشعراء أنفسهم فبدا المشهد شبيها إلى حد كبير بالقراء حول المقابر، وهذا هو المثير للشفقة، فمن يكتبون العامية هم بشكل عام مسئولون عن......

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