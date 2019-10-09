جعفر المظفر - الأرض بتتكلم عراقي .. الأرض .. الأرض

2019/10/09 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر وسأقول ثورة ولن أكتفي بمفردة أخرى وذلك لتوصيف شكل ومستوى الغضب العراقي العظيم الذي أعلن عن نفسه في يوم الفاتح من أوكتوبر.ولن أنتظر من ينبهني إلى ضرورة مراجعة التوصيف على ضوء ما حققته تلك الثورة من نتائج بإدعاء انها لم تتمكن في النهاية من تحقيق هدفها لإسقاط النظام الطائفي الفاسد العميل, لأنني عند ذلك سوف أستدعي الكثير من المشاهد التاريخية التي ربما لم تفلح على مستوى نتائجها الآنية في تجسيد حلم......

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