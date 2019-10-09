الحجاري عادل - لماذا يقتلون الهوية؟

2019/10/09 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحجاري_عادل يمكن أن نتساءل لماذا يتم الإقرار عن قتل الهوية؟ فهل الإنسان ليس بكائي هووي؟ ولماذا تصر بعض الشعوب على إبادة هوية الشعوب الأخرى؟ أليس الإنسان كائن إجتماعي يعيش مع الأخرين أم مجرد كائن معزول؟ كل هاته الأسئلة تعود بنا إلى أن مفهوم الهوية لا تزال مرتبطة بالأرض وبالأحرى بالتاريخ والإنسان واللغة، كما أن الإنسان ليس مجبراً أن يتخلى عن هويته أو يهرب منها من حين لآخر عن تراثه ومحاولة قتل لغته فه......

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