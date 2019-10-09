بارزاني يدعو امريكا والتحالف الدولي لحماية كورد سوريا

2019/10/09 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الولايات المتحدة والتحالف الدولي لحماية الكورد السوريين.

وتاتي دعوة بارزاني على وقع تهديدا تركية بشن عملية عسكرية وشيكة على شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب ركيزتها الاساسية.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال استقبال بارزاني للقنصل الامريكي في اربيل فيكن ستيف.

واوضح بارزاني للقنصل الامريكي ان الشعب الكوردي قدم تضحيات جسيمة في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال "ننتظر من الولايات المتحدة والتحالف الدولي تحمل مسؤولياتها ومنع حدوث كوارث للشعب الكوردي".

وتباحث الطرفان المستجدات السياسية في العراق، لافتا الى ان اقليم كوردستان يؤيد المطالب المشروعة للناس لكن دون ان نحمل الحكومة الحالية مسؤولية فساد الماضي كله.

واشار بارزاني الى ان المسؤولين الحقيقيين عن الاوضاع السيئة الحالية قد ركبوا الموجة فقط لمعاداة رئيس الحكومة الحالي.

وجدد بارزاني تأييده لحكومة عادل عبد المهدي.

سوار أحمد

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