الدفاع العراقية تحدد اخر موعد لمراجعة المفسوخة عقودهم

2019/10/09 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تحديد اخر موعد لتقديم اصحاب المفسوخة عقودهم.وبحسب بيان للوزارة، "يكون اخر موعد لاستقبال المفسوخة عقودهم من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً، هو يوم الاربعاء الموافق 30 – 10 – 2019.".ودعت وزارة الدفاع كافة المفسوخة عقودهم في الجيش العراقي من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً، للمباشرة بالالتحاق فوراً الى وحداتهم.وبحسب بيان للوزارة، "في حالة تعذر وجود وحداتهم السابقة بسبب هيكلتها يتم الالتحاق الى الوحدات الجديدة حسب الجدول ادناه، اما فيما يخص بقية صنوف الاسلحة فيكون الالتحاق الى مقرات القيادات (الجوية – البحرية – طيران الجيش – الدفاع الجوي).القيادة المتهيكلة القيادة الجديدة المكان1- فرقة المشاة الثانية فرقة المشاة السادسة عشرة محافظة نينوى2- فرقة المشاة الثالثة فرقة المشاة الخامسة عشرة محافظة نينوى3- فرقة المشاة الرابعة فرقة المشاة عشرون محافظة نينوى4- فرقة المشاة الثانية عشرة فرقة المشاة الرابعة عشرة قضاء مخمور5- فرقة المشاة الثامنة عشرة فرقة المشاة الاولى محافظة الانبار

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