2019/10/09 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن المعهد الوطني الجيوفيزيائي، اليوم الأربعاء، أن هزة أرضية بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر ضربت، يوم أمس الثلاثاء، إقليم خنيفرة في المغرب.وحددت نشرة الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، بؤرة الزلزال على عمق 1 كلم وذلك في تمام الساعة 20:48 ليلا.وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي في نشرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب المغرب وكالة خطوة برس.

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