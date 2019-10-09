خامنئي: لن نصنع السلاح النووي أو نمتلكه رغم قدرتنا على ذلك

2019/10/09 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المرشد الايراني علي خامنئي، أن بلاده لن تصنع السلاح النووي او تمتلكه رغم قدرتها على ذلك، عازيا ذلك الى حرمة هذه الامور وفق الشريعة الاسلامية.

وقال خامنئي في تغريدة على موقع تويتر، نحن قررنا بحزم وشجاعة عدم المبادرة إلى تصنيع السلاح النووي وامتلاكه رغم استطاعتنا ذلك، لحرمة هذه الأمور وفق التعاليم الإسلامية ونعتبر استخدامه حراماً.

وتساءل خامنئي لماذا نصنّع ونمتلك شيئاً يحرم علينا استخدامه، مضيفا حتى لو امتلكنا يوماً ما سلاحاً نوويّاً لكان من المحتّم أننا لن نستخدمه.

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