عرب كركوك يطالبون بحل مجلس المحافظة اسوة بباقي مجالس المحافظات

2019/10/09 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / كركوكاعلنت الجبهة العربية الموحدة في كركوك دعمها لخطوات مجلس النواب في إصلاح النظام السياسي وتلبية مطالب المتظاهرين وتجميد عمل مجالس المحافظات .

وقال الشيخ وصفي العاصي رئيس الجبهة في مؤتمر صحفي حضره مراسل “كلكامش برس” :” اننا ندعم هذه الخطوات ونطالب بحل مجلس كركوك وانتخاب محافظ من قبل مواطني كركوك حصرا ، ودعم القوات الامنية ومعاقبة كل مفسد وانفصالي يهدد السلم الاهلي “.

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