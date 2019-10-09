وزير الخارجيّة يبحث مع نظيره الأردنيّ تطورات الأوضاع بالمنطقة

2019/10/09 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اليوم الاربعاء، مع نظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ أهمّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع بالمنطقة.

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