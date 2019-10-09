الدفاع: اخر موعد لاستقبال المفسوخة عقودهم من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً يوم 30 من الشهر الجاري

2019/10/09 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن الموعد النهائي لاستقبال المفسوخة عقودهم من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً، هو يوم الأربعاء الموافق 30 – 10 – 2019.

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