ماكرون يعرب عن تضامن بلاده مع قسد في حربها على داعش

2019/10/09 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن الرئيس اجتمع أمس مع متحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت رويترز، اليوم أن ماكرون أنه التقى، أمس الثلاثاء، مع جيهان أحمد المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية للتعبير عن تضامن باريس مع القوات التي يقودها الأكراد في قتال تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد ماكرون مجددا خلال الاجتماع على أن فرنسا لا تزال "قلقة للغاية" من عملية عسكرية تركية محتملة في سوريا.

يشار إلى أن تركيا متأهبة للتوغل في شمال شرق سوريا لطرد المقاتلين الأكراد بعدما بدأت القوات الأمريكية إخلاء جزء من الشريط الحدودي في تحول سياسي مفاجئ من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولاقت تلك الخطوة انتقادات واسعة في واشنطن باعتبارها خيانة لحلفاء الولايات المتحدة الأكراد.

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