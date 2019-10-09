2019/10/09 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس لجنة القرار 140، اليوم الاربعاء, على اهمية الاعلام الرياضي بجميع مفاصله والدور الكبير الذي يضطلع به والدعم الذي يقدمه للرياضة والمنتخبات الوطنية.

وقال عصام الديوان رئيس اللجنة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه, ان "اهمية الاعلام الرياضي بكل مفاصله مهم جدا وتواجده في الاحداث الرياضية ضروي لذلك ارتأينا كالجنة قرار توجيه الدعوة للمؤسسات الاعلامية المرئية والمقروءة لحضور مباراة منتخبنا الوطني بكرة القدم امام هونك كونك يوم غد الخميس في ملعب البصرة الدولي".

واضاف الديوان, ان " ثقتنا كبيرة بمنتخبنا الوطني في تقديم المستوى الذي يليق باسم العراق وتحقيق النتائج الايجابية التي تعزز من مسيرته في التصفيات وبلوغ نهائيات كاس العالم وامم اسيا".

يذكر ان مباراة هونغ كونغ ستكون هي الاولى على ارض العراق, ضمن تصفيات كأس العالم , بعد رفع الحظر الكروي عن ثلاث مدن وهي البصرة واربيل وكربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوان يدعو الاعلام الرياضي لمؤازرة المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوان يدعو الاعلام الرياضي لمؤازرة المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).