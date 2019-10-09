تدخل حكومي مدمر في خدمة الانترنت : الهروب نحو VPN مشكلة أخرى تؤدي لإبطاء الإنترنت أكثر فأكثر

2019/10/09 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق – تقرير موسع قررت الحكومة الاتحادية، رفع الحظر عن خدمة الانترنت في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق في ساعات الدوام الرسمي فقط .واطلقت وزارة الاتصالات متقطعا الانترنت في تمام الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر الثلاثاء، وهو الامر الذي تكرر اليوم الاربعاء.وكانت الحكومة العراقية قد حظرت شبكة الانترنت […]

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