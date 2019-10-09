مصر تمنح فيلم (تورن) العرض الأول في الشرق الأوسط وترشحه رسميا في مسابقة نور الشريف

2019/10/09 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ القاهرة رشح فيلم (تورن) في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الخامس والثلاثون الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الثلاثاء 8 اكتوبر 2019 بدار الاوبرا “مسرح سيد درويش” بمدينة الاسكندرية، كرم فيها عدد من نجوم السينما في مقدمتهم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد التي تحمل اسمها على دورة …

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