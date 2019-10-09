صالح يبلغ زيدان ضرورة التحقيق في الاعتداء على المتظاهرين   

2019/10/09 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة اجراء تحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الامنية ودعم محكمة النزاهة لمعاقبة الفاسدين.

وبحسب بيان رئاسي فقد شدد رئيس الجمهورية خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، على ضرورة القيام بتحقيق قضائي عادل بشأن الاعتداء على المتظاهرين والقوات الامنية واطلاق الرصاص الحي خلال الاحتجاجات الاخيرة، ومحاسبة المسؤولين عن اراقة الدم العراقي.

واشاد صالح بالدور الفاعل للقضاء واستقلاليته الكاملة بترسيخ مبادىء العدالة، مشيراً الى اهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لاستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، وحفظ الامن وحماية الدستور.

وناقش الجانبان، حسب بيان رئاسي ، اهمية دور القضاء العراقي ، وتحديداً المحكمة المختصة بقضايا النزاهة ، واهمية تفعيل دور الادعاء العام لحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام.

كما بحث الجانبان، السبل المتخذة لفرض سلطة القانون بما يسهم في الحفاظ على ارواح المواطنين والممتلكات العامة.

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