إيران ترسل قوات خاصة لحماية الحدود مع العراق

2019/10/09 | 15:55

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الدفاع، الاربعاء، الموعد النهائي لاستقبال المفسوخة عقودهم.

وقالت الوزارة في بيان، إن "اخر موعد لاستقبال المفسوخة عقودهم من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً، يكون يوم الاربعاء الموافق 30 – 10 – 2019&quo

بغداد اليوم - البصرة

اصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الاربعاء، امرا اداريا بتشكيل محاكم تحقيق وجنح خاصة بنظر قضايا المرور اضافة الى اعمالهم.

وقال مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، لـ (بغداد اليوم)، ان "ال

بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، بان جنديين اثنين اصيبا بجروح بانفجار منزل مفخخ في قرية بابلان الصدراني شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "جنديين اصيبا بجرو

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